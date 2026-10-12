Investigan a doctora por insultar a una paciente en Reynosa

La investigación buscará esclarecer lo ocurrido mediante el análisis de las evidencias y las versiones de las personas involucradas

El caso de la doctora del Hospital General de Reynosa que fue captada en video mientras insultaba a una paciente en silla de ruedas ya se encuentra en proceso de investigación y será remitido a las áreas Jurídica y de Recursos Humanos de IMSS-Bienestar, informó Néstor García Prugue, director del nosocomio.

Tras la indignación generada por las imágenes difundidas en redes sociales, el directivo explicó que se solicitó una queja formal a la paciente y se están reuniendo las notificaciones correspondientes. Como parte del procedimiento, también se garantizará el derecho de la médica involucrada a exponer su versión de los hechos.

“Se pidió la queja formal de la paciente y se reúnen todas las notificaciones, y se le da también el derecho debido a la doctora, en este caso, para que exponga su situación, y se hace un acta; es parte de un proceso”, explicó García Prugue.

Revisarán el video y las cámaras de seguridad del hospital

El director señaló que el expediente será remitido a las áreas Jurídica y de Recursos Humanos de IMSS-Bienestar. Además, confirmó que se revisarán tanto el video difundido en internet como las grabaciones de las cámaras de seguridad del hospital, para conocer qué ocurrió antes y después del momento captado.

“Tenemos el video que todos ustedes ya conocen, pero también tenemos nosotros cámaras propias de seguridad en el hospital”, indicó el funcionario, al explicar que ambas evidencias serán consideradas durante la investigación.

El estrés no debe justificar un trato inadecuado hacia los pacientes

García Prugue reconoció que el personal médico y los servidores públicos enfrentan situaciones de estrés; sin embargo, subrayó que esto no debe justificar un trato inadecuado hacia los pacientes.

“Nosotros, como médicos y como funcionarios públicos, sí estamos sujetos a mucho estrés, y nuestra obligación es escuchar y no tener tampoco una mala respuesta”, puntualizó.

La investigación buscará esclarecer lo ocurrido mediante el análisis de las evidencias y las versiones de las personas involucradas, a fin de determinar si existen responsabilidades administrativas.