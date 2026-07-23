Investigan a auxiliar por caso Dafne; aseguran fue detenida

Trascendió la captura de una auxiliar de la academia militarizada; autoridades aún no confirman la detención ni su situación jurídica

Las investigaciones por la muerte de Dafne Zapata, la adolescente de 13 años que falleció tras participar en un campamento de la Academia Militarizada Marina Doenitz, registraron un nuevo avance con la presunta ejecución de una orden de aprehensión contra una joven identificada como Dana Yanina "N", quien habría colaborado como auxiliar durante las actividades de la institución.

Aunque hasta el cierre de esta edición la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas no había confirmado oficialmente la captura ni informado los delitos que se le imputan, fuentes cercanas al caso señalaron que la joven acudió de manera voluntaria a rendir su declaración ministerial y, una vez en las instalaciones de la dependencia, agentes investigadores le notificaron y cumplimentaron una orden de aprehensión.

De acuerdo con la información recabada, Dana Yanina "N" fungía como auxiliar de Estrella Mora, conocida como "Estrellita", quien ha sido señalada por familiares de Dafne como una de las personas encargadas de la supervisión del área femenil de la Academia Militarizada Marina Doenitz durante el campamento donde ocurrieron los hechos.

Las indagatorias del Ministerio Público establecen que la joven habría estado presente cuando el estado de salud de Dafne comenzó a deteriorarse y que participaba en las labores de vigilancia y acompañamiento de las menores que asistieron al campamento de verano.

Asimismo, testimonios integrados en la carpeta de investigación indican que colaboraba en las tareas de custodia de las alumnas, motivo por el cual su actuación forma parte de las diligencias que buscan esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte de la menor.

Según versiones extraoficiales, la orden judicial fue ejecutada por elementos de la Policía Investigadora mientras la joven se encontraba declarando en las oficinas de la Fiscalía Especializada, ubicadas en Ciudad Madero. Posteriormente fue trasladada bajo custodia para continuar con el procedimiento correspondiente.

El abogado de la joven confirmó que su representada acudió inicialmente a comparecer por voluntad propia; sin embargo, evitó hacer declaraciones sobre el contenido de la investigación o la situación jurídica de su clienta.

Las autoridades ministeriales mantienen abiertas las investigaciones para determinar el grado de participación de cada una de las personas involucradas en el caso, mientras se espera que en las próximas horas la Fiscalía emita información oficial sobre la detención y los cargos que podrían formularse.