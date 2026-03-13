Investiga Profepa posible pesca ilegal de delfín nariz de botella

El animal fue localizado amarrado de la cola a un ancla, un método que presuntamente se para emplear su carne como carnada en la pesca de tiburón.

Un delfín nariz de botella fue localizado sin vida en la zona norte de Playa Bagdad, en Heroica Matamoros, presuntamente víctima de prácticas relacionadas con la pesca ilegal de mamíferos marinos en esta región del Golfo de México.

De acuerdo con reportes de ambientalistas y ciudadanos que monitorean la zona, el ejemplar fue encontrado en el kilómetro 5 al norte de la playa, donde presentaba signos que apuntan a prácticas utilizadas por algunos pescadores para aprovechar estos animales en actividades de pesca.

Hallan delfín amarrado a un ancla en Playa Bagdad

El delfín fue localizado amarrado de la cola a un ancla, un método que presuntamente se utiliza para mantener el cuerpo en profundidad y posteriormente emplear su carne como carnada en la pesca de tiburón.

Si bien la pesca de tiburón es una actividad permitida bajo regulación, la captura, muerte o utilización de delfines como carnada constituye un delito ambiental, al tratarse de una especie protegida.

De acuerdo con denuncias de quienes han documentado estos casos, el modus operandi consiste en anclar varios ejemplares para utilizar su carne durante varios días en las jornadas de pesca.

Preocupan casos de fauna marina muerta en el litoral de Tamaulipas

Este nuevo caso se suma a otros incidentes registrados en los últimos meses en el litoral de Tamaulipas, donde han aparecido tortugas marinas, peces y delfines muertos, situación que ha generado preocupación por el impacto en el ecosistema marino.

Ante este hecho, se informó que personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente fue notificado para acudir al sitio e iniciar las investigaciones correspondientes.

Activistas alertan riesgo para población local de delfines

No obstante, activistas y ciudadanos lamentaron que este tipo de hechos continúe registrándose en Playa Bagdad, donde la población local de delfines es reducida, lo que representa una amenaza directa para la conservación de los mamíferos marinos en la región.