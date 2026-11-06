Investiga Fiscalía muerte de menor; agentes siguen activos

La Fiscalía estatal mantiene comunicación con la familia en Matamoros y analiza el armamento del personal de seguridad involucrado.

El fiscal general de Justicia de Tamaulipas, Eduardo Govea Orozco, confirmó que la dependencia mantiene comunicación directa con la familia de Aranza, la niña que murió durante los hechos violentos ocurridos recientemente en Matamoros.

Govea señaló que, horas después de los hechos, personal de la Fiscalía entrevistó a la madre de la menor, mientras que el Gobierno estatal y la Secretaría de Seguridad Pública siguen brindando acompañamiento a la familia y cubriendo gastos médicos.

El fiscal informó que los elementos involucrados pertenecen a la Secretaría de Seguridad Pública y continúan en activo. Precisó que, por el momento, no están detenidos y que la investigación requiere la cooperación de esa dependencia.

Avances en balística forense y detalles de la aeronave

Durante una entrevista que concedió a un medio de la Ciudad de México, dijo que la Fiscalía se encuentra avanzando en los análisis de balística forense, que permitirán determinar la relación entre los proyectiles y las armas, así como identificar quién tenía bajo su resguardo el armamento.

Según Govea Orozco, en el helicóptero viajaban cuatro elementos: el piloto, quien debía concentrarse en la operación de la aeronave, y otros agentes que portaban armas largas y cortas.

El fiscal indicó que el arma de interés para esclarecer la muerte de la niña es un arma larga calibre 7.62 y añadió que la Secretaría de Seguridad Pública también realiza una investigación interna por medio de su área de Asuntos Internos, pero aclaró que esos procedimientos no son la base de la investigación penal de la Fiscalía.

Deslinde legal y postura frente al concepto de "daño colateral"

La dependencia, dijo, determinará los siguientes pasos conforme avance la investigación y buscará obtener los mandamientos judiciales necesarios para ejercer acción penal.

Consultado sobre la declaración del secretario de Seguridad Pública estatal, Carlos Arturo Pancardo Escudero, quien calificó la muerte de la menor como un "daño colateral", el fiscal de justicia respondió que esa expresión no corresponde al proceso de justicia penal.