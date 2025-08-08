Investiga Fiscalía de Tamaulipas y FGR crimen de delegado

Geovanny Barrios Moreno, secretario de Seguridad Pública de Reynosa, señaló que su dependencia no participa en las investigaciones sobre el crimen

El secretario de Seguridad Pública de Reynosa, Geovanny Barrios Moreno, aclaró que su dependencia no participa en las investigaciones sobre el homicidio del delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) con sede en esta ciudad, ocurrido en días recientes.

Explicó que el caso está siendo atendido directamente por la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, en coordinación con la FGR, ya que la corporación municipal tiene como función principal la prevención del delito y carece de facultades para llevar a cabo indagatorias de este tipo.

El funcionario lamentó el suceso y señaló que toda la información relacionada con el caso proviene de la autoridad estatal, por lo que Seguridad Pública municipal no dispone de datos sobre el avance de las investigaciones.

Afirmó que, aunque no están involucrados en las diligencias, existe disposición para colaborar en lo que sea necesario dentro del ámbito de sus competencias.

Subrayó que corresponde a la instancia estatal esclarecer el móvil del crimen, determinar cómo ocurrieron los hechos y, en su momento, presentar a el o los presuntos responsables.