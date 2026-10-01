Investiga Fiscalía de Tamaulipas a más personas por Caso Dafne

Cabe señalar que Danna Yanina “C”, exalumna de la academia, Jorge Luis “P”, el director, y Estrellita “M”, cuidadora femenil, continúan en el Penal de Altamira

La investigación relacionada con el caso Dafne continúa abierta y se integran más elementos con posibles responsables, confirmó el fiscal de Tamaulipas, Eduardo Govea Orozco.

Manifestó que la Fiscalía de Justicia de Tamaulipas ha realizado otras judicializaciones de casos paralelos e investiga a más personas.

No reveló número ni identidades; sin embargo, sostuvo que la carpeta sobre el feminicidio de Dafne Zapata Quintos al interior de la Academia Militarizada “Doenitz” en Madero, Tamaulipas, continúa integrándose.

Cabe señalar que Danna Yanina “C”, exalumna de la academia, Jorge Luis “P”, el director, y Estrellita “M”, cuidadora femenil, continúan en el Penal de Altamira en calidad de prisión preventiva al estar imputados por el feminicidio de la adolescente.

Juan Jesús “M”, maestro del plantel, también se encuentra recluido al estar vinculado a proceso por el delito de violación agravada a una alumna de la misma escuela.