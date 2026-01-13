Invasión de predios en Altamira; denuncian despojo en El Repecho

Personas ajenas al ejido comenzaron a invadir un predio de más de 4 mil metros cuadrados, del cual se aseguró contar con carta de posesión

Habitantes del Ejido El Repecho denunciaron un presunto despojo de terrenos atribuido a una empresa inmobiliaria originaria de Monterrey, situación que ha generado preocupación, temor y daños ambientales en esta zona rural del municipio de Altamira.

La afectada, Claudia Esmeralda Jacobo Morales, señaló que desde hace un par de semanas personas ajenas al ejido comenzaron a invadir un predio de más de 4 mil metros cuadrados, del cual aseguró contar con carta de posesión, documento que acredita la tenencia ejidal.

Indicó que los presuntos invasores llegaron de forma paulatina y mediante engaños, argumentando contar con escrituras y mostrando un certificado que calificó como apócrifo.

Ejido sin liberación para escrituración

De acuerdo con su testimonio, los señalados se ostentan como propietarios mediante documentos notariales, pese a que el Ejido El Repecho no cuenta con liberación para escrituración, proceso que permanece detenido desde hace al menos dos años bajo la coordinación del ITAVU. “Aquí nadie tiene escrituras; todos contamos únicamente con carta de posesión”, afirmó.

Señalan a representante de inmobiliaria

La denunciante señaló directamente a Alfonso García Cantón como representante de la inmobiliaria, y precisó que el documento mostrado proviene de la Notaría Pública número 193, la cual dijo ha sido señalada previamente por presuntos problemas de fraude.

Reportan tala de árboles y daños ambientales

Además del intento de despojo, lamentó la tala indiscriminada de árboles frutales dentro del predio, entre ellos ciruelos, tamarindos y otros de gran tamaño y antigüedad, lo que obligó a retirar animales de crianza y mascotas.

“Se ve triste el terreno; tuve que sacar mis animales y uno de los borreguitos murió”, relató.

Autoridades intervienen de manera preventiva

Ante los hechos, la afectada acudió a Desarrollo Urbano y al ITAVU, instancias que recomendaron interponer la denuncia ante la Fiscalía. Como medida preventiva, autoridades enviaron personal para detener la tala mientras se aclara la legalidad de los documentos presentados.

Advierten más casos y llaman a denunciar

La denunciante advirtió que no se trataría de un caso aislado, ya que otros ejidatarios han enfrentado situaciones similares y, por miedo a amenazas e intimidaciones, han optado por no denunciar. “Dicen que son gente poderosa, que vienen de Monterrey, y la gente se asusta”, expresó.

Finalmente, hizo un llamado a las autoridades estatales y municipales para frenar la invasión de predios ejidales, investigar el presunto fraude documental y sancionar la tala ilegal.