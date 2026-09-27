Inundaciones afectan viviendas y vialidades de Ciudad Madero

El agua ingresó incluso a numerosas viviendas, ocasionando daños y pérdidas de enseres domésticos, entre ellos muebles, camas, colchones y otros artículos

Las intensas lluvias registradas durante este fin de semana provocaron inundaciones y afectaciones en diversos sectores bajos de la zona sur de Tamaulipas, particularmente en Ciudad Madero, donde habitantes de la colonia Candelario Garza llegaron al extremo de bloquear temporalmente la Avenida Tamaulipas, una de las principales arterias que comunica hacia el corredor urbano y la zona de playa, para exigir a las autoridades acciones inmediatas que permitieran desalojar el agua acumulada.

Los vecinos señalaron que históricamente algunas calles de este sector han presentado anegaciones durante periodos de precipitaciones intensas; sin embargo, aseguraron que el nivel alcanzado durante este fin de semana no tiene precedente reciente.

Agua ingresó a viviendas y dañó enseres domésticos

El agua ingresó incluso a numerosas viviendas, ocasionando daños y pérdidas de enseres domésticos, entre ellos muebles, camas, colchones, refrigeradores, estufas y otros artículos.

Adriana Torres, residente de la calle Graciano Sánchez, frente al Parque Bicentenario, afirmó que nunca había observado una acumulación de agua de esta magnitud en la zona.

La vecina señaló como una posible causa los trabajos de introducción de drenaje que realiza el Ayuntamiento de Ciudad Madero para atender el desalojo de agua en otros sectores bajos, como la colonia Hipódromo y áreas aledañas, aunque esta situación deberá ser analizada técnicamente por las autoridades correspondientes.

Vecinos bloquearon durante tres horas la Avenida Tamaulipas

La protesta sobre la Avenida Tamaulipas se prolongó aproximadamente tres horas, hasta que personal del Ayuntamiento acudió al sitio para dialogar con los inconformes.

Después de la negociación, se acordó liberar la vialidad y establecer una mesa de diálogo el próximo lunes para buscar una solución al problema que enfrentan los residentes.

De manera paralela, comenzaron trabajos emergentes para liberar desagües y permitir que el agua acumulada comenzara a fluir. Con maquinaria pesada, trascabos, camiones de volteo y personal operativo, se realizaron durante varias horas labores para liberar algunas alcantarillas y puntos de desfogue.

Canales permanecieron a su máxima capacidad

Los trabajos permitieron que parte del agua pluvial comenzara a disminuir en algunas áreas; sin embargo, los canales a cielo abierto permanecieron a su máxima capacidad y en determinados puntos incluso fueron rebasados por el volumen de agua.

Los inconformes señalan la necesidad de revisar integralmente el sistema de drenaje pluvial en las zonas bajas de Ciudad Madero y establecer estrategias que permitan una mayor capacidad de conducción y desalojo durante precipitaciones extraordinarias.

Las lluvias de este fin de semana fueron consideradas atípicas por el volumen de agua registrado en un periodo relativamente corto, evidenciando la vulnerabilidad de distintos sectores urbanos ante eventos meteorológicos de esta magnitud.