Intervienen autoridades para resguardar ahuehuete en Matamoros

Autoridades destacaron que, si bien se trata de una especie protegida, todos los árboles forman parte de la reserva arbórea del municipio

Luego de la denuncia ciudadana difundida previamente, autoridades ambientales de Matamoros acudieron al sitio donde un ahuehuete resultó afectado tras la caída de un poste incendiado, presuntamente a causa de la quema de basura en la zona.

Durante la inspección, se informó que el incidente se originó cuando el fuego alcanzó el poste, provocando que este colapsara sobre el árbol, generando preocupación entre vecinos y activistas por tratarse de una especie protegida.

El secretario de Medio Ambiente supervisó personalmente las maniobras en compañía del ingeniero Telemacos Etuche, así como de colaboradores que apoyaron en las labores para retirar el poste, cuidando en todo momento no causar un daño mayor al ahuehuete.

Autoridades destacaron que, si bien se trata de una especie protegida, todos los árboles forman parte de la reserva arbórea del municipio, por lo que su conservación es prioritaria sin importar su tamaño o tipo.

En el lugar también se reconoció el apoyo de ciudadanos y ambientalistas que se sumaron a la causa, aportando ideas y acciones para contribuir a la recuperación del ejemplar.

De acuerdo con la evaluación preliminar, el árbol presenta daños por quemaduras; sin embargo, no está muerto, por lo que se espera que, con los cuidados adecuados, pueda recuperarse.

Las autoridades reiteraron su compromiso de atender este tipo de situaciones y exhortaron a la ciudadanía a evitar la quema de basura, ya que este tipo de prácticas representa un riesgo tanto para el entorno natural como para la seguridad de la comunidad.