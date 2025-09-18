Interviene consulado de México en problema con visas de traileros

El Consulado de México en Laredo gestiona mayor flexibilidad en visas de Estados Unidos para operadores de tractocamiones

El Consulado de México en Laredo, Texas, realiza gestiones para que las autoridades de Estados Unidos acepten ser más flexibles en el proceso de visado para operadores de tractocamiones.

Sin embargo, no es algo que se decida de un día para otro; lleva meses de gestiones, por lo que el cónsul mexicano, Juan Carlos Mendoza Sánchez, recomendó a los traileros aprender inglés básico para aprobar las entrevistas que en ese idioma les realizan los oficiales consulares al tramitar la visa láser.

“Sí hemos tenido reuniones, estamos viendo esto, no es que les hayan negado la visa, lo que pasa es que están poniendo nuevos requisitos, ellos están queriendo que los transportistas tengan al menos conocimientos básicos de inglés y ese ha sido el problema. “De repente, quienes iban a renovar su visa B1 o solicitaron la visa B1, una parte de la entrevista se las hacen en inglés, y es un inglés que si bien es básico, una persona que no sabía que le iban a hacer una entrevista en inglés o tiene muy poco conocimiento de inglés, luego se queda petrificada”, explicó.

Ya se han sostenido varias reuniones entre autoridades de los dos Laredos, diplomáticos y empresarios del ramo de transporte, para tratar este tema, y aunque hay buena disposición y comprenden la situación actual, es una decisión que depende del interior de Estados Unidos.

“Ojalá que quiten ese tipo de restricciones, es lo que queremos, pero si no se puede, pues hay que estar sí preparados para eso. “Lo que pasa es que no depende del cónsul, lo que tenemos que entender aquí es que no es una decisión de una semana, dos o tres meses que pueda tomar la cónsul general, es una decisión que viene directamente de las oficinas centrales”, aclaró.

Hasta el momento continúa el proceso de entrevistas en inglés a los traileros para aprobarles la visa.

“Muchas decisiones no se toman aquí en la frontera, se toman lejos (Washington) o en Ciudad de México también, en el caso de mexicanos”, advirtió.

Aunque desconoce cuántas visas se han negado hasta la fecha, el cónsul dijo que sí afecta al comercio internacional.