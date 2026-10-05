Intensifican labores de desazolve por temporada de lluvias

La dependencia municipal realiza trabajos de limpieza en drenes y líneas sanitarias para prevenir inundaciones en la región.

Ante el periodo de lluvias, la COMAPA Altamira intensificó los trabajos de limpieza y desazolve en drenes y líneas de drenaje, con el objetivo de mejorar la capacidad de desalojo del agua y reducir riesgos de encharcamientos e inundaciones en distintos sectores del municipio.

La gerente general del organismo, Marian Denisse Fernández de la Cruz, señaló que estas acciones forman parte de los trabajos preventivos que se mantienen de manera permanente, principalmente en puntos donde se registra una mayor acumulación de agua durante las precipitaciones.

Las cuadrillas realizan labores de limpieza, retiro de basura y azolve en infraestructura de drenaje, además de atender reportes relacionados con obstrucciones y problemas en la red sanitaria.

Estas acciones buscan evitar que los residuos reduzcan la capacidad de conducción y provoquen desbordamientos.

La responsable de COMAPA Altamira hizo un llamado a la población a evitar arrojar basura en calles, drenes y alcantarillas, al advertir que estos desechos pueden terminar obstruyendo los sistemas de desalojo durante las lluvias.