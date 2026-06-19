Intensifican desagüe en Reynosa por temporada de ciclones

Protección Civil de Reynosa intensifica monitoreo de cuerpos de agua, drenes y calicheras ante la temporada de ciclones, que dura hasta noviembre

Ante el inicio de la temporada de ciclones y huracanes, la Coordinación de Protección Civil y Bomberos de Reynosa intensificó el monitoreo de cuerpos de agua, drenes y calicheras para reducir riesgos de inundación en distintos sectores de la ciudad.

El coordinador de la corporación, Javier Lam Cantú, informó que, tras las lluvias registradas durante los primeros días de la semana, se reforzaron las acciones preventivas en zonas consideradas vulnerables, particularmente en la colonia La Esperanza.

Explicó que cada domingo se realizan recorridos de supervisión para verificar las condiciones y niveles de agua en los diferentes cuerpos de captación de la ciudad.

“Derivado de estas lluvias que tuvimos en los primeros días de esta semana, tenemos un monitoreo semanal, todos los domingos se lleva a cabo un recorrido por los distintos cuerpos de agua, para ver el estado que guardan, así como los volúmenes en los que se encuentran”, señaló Lam Cantú.

El funcionario indicó que recientemente fue instalada una motobomba de seis pulgadas en la colonia La Esperanza para acelerar el desfogue de agua acumulada y complementar el trabajo de una bomba automatizada operada por la COMAPA, la cual entra en funcionamiento cada 40 minutos.

Asimismo, destacó que se mantienen labores de vigilancia en otras calicheras de Reynosa para disminuir sus niveles y garantizar que cuenten con capacidad suficiente para captar grandes volúmenes de agua durante los próximos meses.

“Estuvimos instalando una motobomba de seis pulgadas para reforzar o ayudar a desfogar de manera más rápida la colonia La Esperanza, en donde ya cuentan con una bomba automatizada por parte de la COMAPA que enciende cada 40 minutos. Estamos monitoreando todas las demás calicheras y estaremos bombeando para poder bajarle ese nivel y que se mantengan en un nivel que puedan captar grandes volúmenes de agua ante este periodo de lluvias”, explicó.

Lam Cantú recordó que la temporada de huracanes permanecerá activa hasta noviembre, por lo que exhortó a la ciudadanía a evitar tirar basura en la vía pública y mantener limpios canales, drenes y áreas de captación para prevenir taponamientos que puedan provocar encharcamientos o inundaciones.