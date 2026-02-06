Intensifica DIF Tamaulipas compromiso en la protección de menores

La institución cuenta con un equipo multidisciplinario para dar seguimiento a todos los casos que involucren a menores en situación de riesgo en la entidad

El procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Tamaulipas, Jorge Alberto Galván Garcés, anunció que la institución cuenta con un equipo multidisciplinario disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para dar seguimiento a todos los casos que involucren a menores en situación de riesgo en la entidad.

Galván Garcés exhortó a la población a utilizar el número de emergencias 911, para que las autoridades puedan acudir de manera inmediata a los lugares donde se estén suscitando situaciones críticas.

“Siempre se cuenta con personal calificado para atender los asuntos en donde hay menores en riesgo. Hace acto de presencia una trabajadora social, un psicólogo y un abogado para brindar contención, asesoría y seguimiento a las situaciones que se presenten, cuidando siempre la integridad de los menores”, destacó.

El procurador también reconoció la participación activa de la ciudadanía, señalando que muchas de las llamadas recibidas provienen de vecinos o personas que, al percatarse de situaciones graves, se comunican con las autoridades.

Sin embargo, hizo un llamado a evitar las llamadas falsas, las cuales complican la labor de atención.

“Desgraciadamente, hay ocasiones en que algunas personas realizan llamadas falsas, lo que nos lleva a acudir a lugares donde no están sucediendo los hechos. Esto es lamentable y afecta nuestra capacidad de respuesta”, subrayó.

Galván Garcés enfatizó que las llamadas falsas resultan en una pérdida significativa de tiempo y recursos.

“Acudir a un lugar a las dos o tres de la mañana por una llamada falsa es complicado y lamentable. Nuestro rol implica que el chofer pase por cada uno de los profesionales, lo que consume tiempo que podría ser utilizado para atender situaciones reales”, concluyó.