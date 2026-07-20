Intensa búsqueda en el Pánuco por desaparición de niña de 12 años

Testigos señalaron que un familiar estaba presente, pero un mecánico intentó auxiliarla de inmediato, pero la fuerza de la corriente impidió rescatarla

Una intensa movilización de cuerpos de rescate y decenas de voluntarios se mantiene en los márgenes del río Pánuco, luego de que una niña identificada como Kate Quirinos, de 12 años de edad, desapareciera tras hundirse en las aguas del afluente cuando se divertía con otras dos menores en la zona conocida como El Paso del Humo, entre Tampico y Pueblo Viejo.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió alrededor de las 18:00 horas del sábado, cuando las tres menores ingresaron al río para refrescarse. Las dos niñas lograron salir del agua; sin embargo, Kate comenzó a manotear y, en cuestión de segundos, desapareció de la superficie.

Testigos señalaron que un familiar estaba presente, pero fue un mecánico quien intentó auxiliarla de inmediato, pero la fuerza de la corriente impidió rescatarla.

Tras el reporte de emergencia, se desplegó un operativo en el que participaron Protección Civil de Pueblo Viejo, Protección Civil del Estado de Veracruz, Secretaría de Marina, integrantes de SINAREM, lancheros y numerosos voluntarios.

Inicialmente, fueron movilizadas al menos 12 embarcaciones, número que aumentó conforme transcurrieron las horas con la incorporación de familiares, pescadores y ciudadanos que recorrieron el río con lámparas durante la noche, sin perder la esperanza de localizar a la menor.

Margarito Rodríguez Nájera, responsable del Sinarem, explicó que las labores de búsqueda abarcaron un radio aproximado de kilómetro y medio desde el sitio del accidente y, durante la madrugada de este domingo, fueron ampliadas hacia la parte baja del Puente Tampico, debido al desplazamiento que pudiera presentar la corriente.

Aunque parte del personal federal concluyó su jornada durante la noche, brigadistas de SINAREM, familiares y voluntarios permanecieron en el lugar, manteniendo la búsqueda de manera ininterrumpida.

Hasta el cierre de esta edición, Kate Quirinos continuaba desaparecida, mientras las autoridades y los equipos de rescate mantenían el operativo con la esperanza de localizar a la menor.