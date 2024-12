Instituto de Migración evalúa situación en Reynosa

Con motivo del Día Internacional del Migrante, el director del Instituto Tamaulipeco de Migración, Juan José Rodríguez Alvarado, visitó Reynosa para evaluar la situación que enfrentan los migrantes en la región. Durante su recorrido, el funcionario destacó que, a pesar de las especulaciones sobre el impacto que podría tener la llegada del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, al poder, es esencial mantenerse atentos a los cambios en las políticas migratorias, ya que estos podrían afectar directamente la situación de los migrantes en la frontera.

Rodríguez Alvarado reveló que, según las estadísticas más recientes, el flujo migratorio ha disminuido en todo el estado de Tamaulipas. Este descenso se refleja en los albergues de ciudades como Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo, donde se ha registrado una baja significativa en el número de personas que buscan refugio en estas instalaciones. En Reynosa, por ejemplo, los albergues reportan una ocupación de apenas 900 migrantes, un número considerablemente bajo en comparación con otros años.

"Quisiera establecer primeramente que son escenarios que no están vigentes y que más que no se están viendo. Ahorita lo que les puedo decir es que la presencia migratoria de extranjeros y de algunos connacionales en la frontera ha ido a la baja constantemente. Ahorita, de hecho, no llegamos ni a los 2,000 en todo lo que es Tamaulipas. Aquí en Reynosa, escasamente tenemos 900 migrantes en los albergues con los que se cuenta con convenio", comentó Rodríguez Alvarado.

Uno de los puntos que más preocupa al Instituto Tamaulipeco es la posible eliminación de la aplicación CBP ONE, actualmente utilizada como único medio legal para obtener una cita y solicitar asilo en Estados Unidos. Esta medida, de ser eliminada, podría generar incertidumbre entre los migrantes y afectar el proceso de solicitud de asilo. Sin embargo, el director del Instituto señaló que, aunque esta situación no es nueva, ya que en ocasiones anteriores se han dado escenarios similares, el gobierno local está preparado para enfrentar los cambios.

"En caso de que desaparezca esta estrategia implementada por el vecino país, existen los esquemas tradicionales que siempre han existido, que tienen y que de alguna forma se tendrá que acudir a ellos, como cuando se terminó el título 42 y empezó a regir el título 8. De igual manera, hay que estar muy atentos", agregó Rodríguez Alvarado.

A pesar de la incertidumbre que persiste sobre las políticas migratorias, el director aseguró que el Instituto Tamaulipeco se mantiene vigilante ante estos posibles cambios y seguirá colaborando con los albergues y organizaciones que apoyan a los migrantes en la región. El objetivo es garantizar que los migrantes reciban la atención necesaria y cuenten con los recursos adecuados mientras se adaptan a este contexto tan incierto.

El trabajo conjunto de las autoridades estatales y los albergues continúa siendo fundamental para enfrentar los desafíos que presenta la situación migratoria en Tamaulipas, en especial en las ciudades fronterizas como Reynosa, donde el número de migrantes ha disminuido, pero la necesidad de apoyo sigue siendo una prioridad.

