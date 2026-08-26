Instituto de la Mujer será Secretaría en Tamaulipas

El Instituto de la Mujer de Tamaulipas se convertirá en Secretaría a partir del 3 de septiembre para fortalecer las políticas de igualdad y atención

Marcia Benavides Villafranca, directora del Instituto de la Mujer en Tamaulipas, informó que a partir del próximo 3 de septiembre entrará en vigor la reforma que convierte al Instituto en la nueva Secretaría de la Mujer en la entidad. La transición tendrá un plazo no mayor a 230 días.

La reforma, aprobada por el Congreso del Estado, busca fortalecer las políticas públicas destinadas a garantizar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Según Benavides Villafranca, la nueva Secretaría tendrá como prioridad prevenir, atender, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres.

La dependencia ampliará acciones para facilitar el acceso a la justicia, mejorar la atención en salud y promover la autonomía económica de las mujeres. Con esta modificación, las políticas de género se ubicarán en el primer nivel de la estructura del Gobierno de Tamaulipas, lo que, según las autoridades, permitirá mayor coordinación y recursos para su implementación.

La funcionaria estatal señaló que el proceso de transición incluirá la redefinición de programas, la reasignación de personal y la coordinación con instancias municipales y estatales para garantizar la continuidad de los servicios durante el periodo de ajuste.