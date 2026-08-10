Instituto brinda atención a 875 mujeres en Tamaulipas

Hizo un llamado a la sociedad para dejar de juzgar las circunstancias de las mujeres y dirigir el análisis hacia las causas reales de la violencia.

Marcia Benavides Villafranca, directora del Instituto de las Mujeres en Tamaulipas, informó que, durante el segundo trimestre de 2026, la dependencia brindó atención especializada a 875 mujeres víctimas de violencia física, psicológica, económica o patrimonial.

La funcionaria aclaró que estas cifras no representan necesariamente denuncias penales, sino casos de atención integral. Explicó que el instituto acompaña a las mujeres desde que buscan ayuda, independientemente de si deciden o no iniciar un proceso legal.

“No es que la violencia se haya incrementado, es que ahora las mujeres tienen más instancias a dónde acudir”, precisó Benavides Villafranca, señalando que este año se han consolidado 24 centros de atención municipales, lo que ha permitido ampliar significativamente el alcance de los servicios estatales.

Preparan estrategia de atención dirigida a hombres

En una nueva estrategia estatal, la titular del Instituto anunció que comenzarán a trabajar directamente con los hombres que han sido víctimas, argumentando que, históricamente, la sociedad ha centrado sus esfuerzos en la atención a las mujeres, dejando desatendida la rehabilitación psicológica de los hombres.

“Un hombre que vive situaciones de violencia y no se reconoce a sí mismo, y que además enfrenta procesos penales, no recibe la atención especializada que necesita”, explicó.

La directora advirtió que factores sociales como el consumo de alcohol y drogas, que pueden verse exacerbados en contextos como eventos deportivos masivos, generan circunstancias que facilitan la violencia, por lo que resulta urgente romper con estos patrones sociales.

Instituto acompaña a la familia de Dafne

Finalmente, al ser cuestionada sobre el caso de Dafne, la directora expresó su frustración ante la tendencia social de cuestionar a las víctimas en lugar de enfocarse en los agresores.

Hizo un llamado a la sociedad para dejar de juzgar las circunstancias de las mujeres y dirigir el análisis hacia las causas reales de la violencia.

Sobre este caso particular, aclaró que, aunque el Instituto no otorga apoyos económicos directos, la familia de Dafne ha recibido todo el acompañamiento y respaldo institucional necesario desde que se tuvo conocimiento de los hechos.