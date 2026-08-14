Instan a propietarios a regularizar sus vehículos en Matamoros

La funcionaria señaló que diariamente ingresan vehículos a México, por lo que exhortó a sus propietarios a acudir a realizar los trámites de placas

La jefa de la Oficina Fiscal de Matamoros, Elda Reséndiz Mayorga, hizo un llamado a los propietarios de vehículos que ingresan al país por las aduanas para que realicen los trámites correspondientes de regularización y obtención de placas.

La funcionaria señaló que diariamente ingresan vehículos a México, por lo que exhortó a sus propietarios a acudir a realizar los trámites de placas y licencias por primera vez.

Reséndiz Mayorga indicó que, pese a que un número importante de ciudadanos ya se ha acercado a realizar estos procedimientos, todavía observa una cantidad considerable de vehículos sin placas circulando por las calles de Matamoros.

Estimó que los vehículos sin placas podrían representar alrededor del 60 por ciento de las unidades que circulan en la ciudad.

Asimismo, informó que la Oficina Fiscal aún cuenta con placas y engomados de personas que realizaron el pago por internet, pero que no han acudido a recogerlos.

Por ello, pidió a quienes ya realizaron el pago que se presenten en la Oficina Fiscal para recoger sus placas y engomados correspondientes.