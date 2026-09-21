Instalarán 800 cámaras adicionales en Tamaulipas durante 2026

En cuanto a la seguridad del equipo, Pancardo Escudero informó que, en los últimos tres meses, no se han registrado casos de destrucción de equipo

El secretario de Seguridad Pública del estado, Carlos Arturo Pancardo Escudero, anunció la continuación del programa de videovigilancia, destacando que esta tecnología ha sido fundamental para mejorar la coordinación y la capacidad de respuesta inmediata ante situaciones de riesgo.

Tamaulipas proyecta alcanzar 5 mil cámaras en 2026

Actualmente, Tamaulipas cuenta con un despliegue de 4,100 cámaras. La meta para 2026 es instalar 800 unidades adicionales para alcanzar un total de 5,000 equipos, aunque el funcionario precisó que la cifra final dependerá de los resultados y necesidades específicas de cada zona. La estrategia de colocación prioriza a los municipios con mayor densidad poblacional, entre los que destacan:

Nuevo Laredo, Matamoros, Reynosa, San Fernando, Río Bravo, Tampico, Altamira y Victoria, entre otros.

Reportan tres meses sin destrucción de equipos

En cuanto a la seguridad del equipo respecto a las afectaciones por parte de la delincuencia organizada, Pancardo Escudero informó que, en los últimos tres meses, no se han registrado casos de destrucción de equipo.

El secretario atribuyó esto a un monitoreo más puntual y a protocolos de reacción inmediata, los cuales aseguran que las autoridades acudan rápidamente ante cualquier intento de sabotaje o incidencia en los dispositivos.