Instalarán 40 nuevas cámaras de videovigilancia en Tamaulipas

Equipadas con tecnología de alta definición, visión nocturna y lectura de placas, se conectan en tiempo real al C5 para prevenir delitos

El Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública inició la instalación de 40 nuevas estructuras de cámaras de videovigilancia en puntos estratégicos del estado, confirmó Willy Zúñiga Castillo, titular del organismo.

Blindaje con tecnología de vanguardia

Zúñiga Castillo detalló que cada estructura contará con cámaras PTZ de alta definición, visión nocturna, reconocimiento de placas y enlace en tiempo real al C5.

“Estamos hablando de tecnología de vanguardia, con capacidad para operar 24/7 incluso en condiciones adversas de clima o iluminación”, afirmó.

Cobertura estratégica

Los 40 puntos fueron definidos tras un análisis de incidencia delictiva y flujo vehicular.

Se priorizaron accesos carreteros, libramientos, zonas escolares, hospitales y corredores comerciales de Victoria, Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo y la zona conurbada Tampico-Madero-Altamira.

Beneficios directos para la población

Respuesta inmediata: Las imágenes llegan en tiempo real al C5, reduciendo los tiempos de reacción de corporaciones ante delitos o accidentes. Investigación y evidencia: El material en alta definición servirá como prueba en carpetas de investigación y procesos judiciales. Disuasión del delito: La presencia visible de las cámaras inhibe robos, asaltos y actos vandálicos. Monitoreo de vialidades: Permitirá detectar accidentes, tráfico pesado y vehículos con reporte de robo mediante lectura de placas.

Inversión en seguridad

Willy Zúñiga subrayó que esta fase forma parte del programa de fortalecimiento del C5 y se suma a las cámaras ya operativas en el estado.

“No solo son más ojos en la calle, son ojos inteligentes que nos ayudan a prevenir, reaccionar y esclarecer”, puntualizó.

Próximos pasos

Las estructuras ya comenzaron a instalarse, un ejemplo de ellas es en el eje vial con calle Matamoros y entrarán en operación de forma escalonada.

El Secretariado Ejecutivo adelantó que se trabaja en una segunda etapa para ampliar la cobertura a municipios de la zona rural.

Con estas 40 nuevas estructuras, Tamaulipas refuerza su red de videovigilancia y apuesta por la tecnología como aliada clave para la seguridad de las familias.