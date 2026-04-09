Instalan módulo IMSS-Bienestar en Ciudad Madero

Esta acción se complementará con la próxima apertura del nuevo Hospital General de Ciudad Madero, programada para mediados de mayo

En Ciudad Madero fue puesto en operación un módulo de afiliación al IMSS-Bienestar en la colonia Tinaco, con el objetivo de acercar los servicios de salud a la población y facilitar el acceso a atención médica en la zona sur de Tamaulipas.

El alcalde de Ciudad Madero, Erasmo González Robledo, dijo que este espacio permitirá a los ciudadanos realizar su afiliación de manera ágil, reduciendo tiempos y requisitos, ya que únicamente se solicita CURP e identificación oficial.

El módulo brinda atención de lunes a viernes, en un horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde, con una capacidad estimada de entre 75 y 150 personas diariamente.

Además, esta acción se complementará con la próxima apertura del nuevo Hospital General de Ciudad Madero, programada para mediados de mayo, el cual contará con 140 camas, equipamiento de alta tecnología y personal médico suficiente, ampliando la cobertura y calidad de los servicios de salud en la región.

En el evento se contó con la presencia del coordinador estatal del IMSS-Bienestar, doctor Marggid Antonio Rodríguez Avendaño, la presidenta del sistema DIF Dunia Maron, entre otras autoridades.