Instalan módulo de CFE ante reportes por fallas en Palmares

Los problemas con el suministro y las condiciones de la infraestructura eléctrica han generado inconformidad entre habitantes de Palmares

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) instaló un módulo de atención en el fraccionamiento Palmares, en Matamoros, con el objetivo de regularizar servicios que actualmente no cuentan con contrato.

De acuerdo con la información proporcionada, personal de la CFE también realizará recorridos por calles cercanas al sector mediante cuadrillas, con la finalidad de identificar problemas relacionados con la infraestructura y el suministro de energía eléctrica.

Aunque el módulo fue instalado principalmente para atender la regularización de contratos, habitantes del fraccionamiento han señalado diversas deficiencias en el servicio de la CFE, entre ellas los constantes apagones que se registran en la zona.

A estos reportes se suman las condiciones de algunos postes y la presencia de cables con el recubrimiento deteriorado, algunos de ellos localizados en el piso, situación que representa un posible riesgo para quienes transitan por el sector.

Los problemas con el suministro y las condiciones de la infraestructura eléctrica han generado inconformidad entre habitantes de Palmares, quienes esperan que los recorridos de las cuadrillas permitan identificar y atender las fallas existentes.