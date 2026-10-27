Instalan mesas de diálogo ante manifestación de transportistas

El secretario general de Gobierno explicó que en Tamaulipas los principales reclamos de transportistas se relacionan con cobros excesivos de multas y peajes

El secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas González, informó que la manifestación nacional del autotransporte de carga tiene presencia en tres puntos de Tamaulipas: entre Reynosa y Río Bravo, en Nuevo Laredo y en la zona sur, a la altura del puerto de Altamira.

En el tramo entre Reynosa y Río Bravo se reportaban alrededor de 20 tractocamiones. El funcionario señaló que ya se instalaron mesas de diálogo para atender las peticiones e inquietudes de los transportistas y dar seguimiento a sus demandas.

Explicó que, en Tamaulipas, los principales reclamos se relacionan con cobros excesivos de multas y peajes. Asimismo, descartó que se estén registrando robos de mercancía al autotransporte de carga.

Villegas González indicó que las mesas de diálogo continuarán durante el transcurso del día.