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Instalan mesas de diálogo ante manifestación de transportistas

Por: Alfredo Uvalle

26 Octubre 2026, 08:41

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El secretario general de Gobierno explicó que en Tamaulipas los principales reclamos de transportistas se relacionan con cobros excesivos de multas y peajes

Instalan mesas de diálogo ante manifestación de transportistas

El secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas González, informó que la manifestación nacional del autotransporte de carga tiene presencia en tres puntos de Tamaulipas: entre Reynosa y Río Bravo, en Nuevo Laredo y en la zona sur, a la altura del puerto de Altamira.

En el tramo entre Reynosa y Río Bravo se reportaban alrededor de 20 tractocamiones. El funcionario señaló que ya se instalaron mesas de diálogo para atender las peticiones e inquietudes de los transportistas y dar seguimiento a sus demandas.

Explicó que, en Tamaulipas, los principales reclamos se relacionan con cobros excesivos de multas y peajes. Asimismo, descartó que se estén registrando robos de mercancía al autotransporte de carga.

Villegas González indicó que las mesas de diálogo continuarán durante el transcurso del día.

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