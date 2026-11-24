Edith González, representante del colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas, destacó que esta unidad atenderá toda la zona fronteriza

Reynosa cuenta desde este lunes 23 de noviembre de 2026 con una nueva Célula de Búsqueda Inmediata de Personas No Localizadas, instalada por el Gobierno de Tamaulipas y la Comisión Nacional de Búsqueda en el edificio de Protección Civil Regional, sobre el libramiento Monterrey-Matamoros.

Edith González, representante del colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas, destacó que esta unidad atenderá toda la zona fronteriza y contará con personal especializado, drones convencionales y térmicos, binomios caninos, herramientas y unidades de traslado para realizar operativos de localización.

“Es para atender todo lo que es la zona norte, y esta célula viene bien preparada, viene con personal de búsqueda, viene con drones normales, drones térmicos, caninos, herramienta, vans, y es única y exclusivamente para atender las búsquedas inmediatas, para la inmediatez de la localización de las personas”, explicó.

Atenderá búsquedas desde Nuevo Laredo hasta Matamoros

Detalló que su cobertura comprenderá toda la franja fronteriza, desde Nuevo Laredo hasta Matamoros, como una extensión operativa de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas, cuya sede principal se encuentra en Ciudad Victoria.

“Esta es la célula de búsqueda oficial, ya es un brazo de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas que su matriz está en Ciudad Victoria, y viene precisamente a fortalecer y tratar de hacer la localización pronta de las personas”, señaló.

La búsqueda inmediata podrá activarse sin denuncia previa

La activista resaltó que uno de los principales beneficios será la rapidez de respuesta, pues no será necesario contar previamente con una denuncia formal para activar una búsqueda inmediata. Los familiares podrán acudir directamente a las oficinas o comunicarse al número de enlace que será difundido junto con la ubicación de las instalaciones.

“No necesitas tener una denuncia para poder detonar una búsqueda inmediata, es de manera rápida, se puede acudir a las oficinas directamente, va a haber un número de enlace que se está publicando en la publicación de las ubicaciones, ahí está ese número y se pueden comunicar de manera directa para que puedan emprender la búsqueda inmediata”, puntualizó.

Con esta nueva unidad se busca fortalecer las acciones de localización en los municipios fronterizos y aumentar las posibilidades de encontrar con vida a las personas reportadas como desaparecidas.