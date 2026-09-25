Instalan en hoteles de Tampico cámaras conectadas al C5

Un grupo de diecinueve establecimientos de hospedaje colocará videocámaras en accesos y áreas exteriores para enlazar con el C5.

Hoteles de Tampico comenzaron esta semana con la instalación de cámaras de vigilancia conectadas directamente al Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C5), como parte de un esquema para fortalecer la seguridad y mejorar la respuesta de las autoridades ante posibles incidentes.

Jorge Marón Ceja, presidente de Hoteles del Sur de Tamaulipas, informó que los trabajos iniciaron en uno de los establecimientos participantes, mientras que personal especializado continuará con recorridos por los demás hoteles para determinar los puntos estratégicos donde serán colocados los equipos.

Explicó que son 19 hoteles los que participan en este esquema, con la instalación de entre una y dos cámaras por establecimiento, principalmente en áreas exteriores y accesos.