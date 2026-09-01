Instala Tamaulipas más de 800 cámaras previo al regreso a clases

Con esta estrategia se busca que los planteles lleguen al nuevo ciclo escolar más seguros y que los robos dejen de ser una constante

Para combatir y evitar el vandalismo y los robos en los planteles educativos, la Secretaría de Educación de Tamaulipas y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública implementaron una estrategia enfocada en escuelas vulnerables.

El plan arrancó justo antes del regreso a clases y está dirigido a los planteles que históricamente son más afectados durante los periodos vacacionales.

Un ejemplo de ello es la escuela Herminio Guzmán Castillo de la colonia Álvaro Obregón de esta capital, donde según el director, Marco Antonio Balderas Vazquez, no se registró un solo incidente de robo de equipo ni cableado, porque se instalaron cámaras de videovigilancia.

“Anteriormente ya habíamos tenido varios robos, por lo cual decidimos junto con los padres de familia, instalar equipos de cámaras de seguridad y dio muy buenos resultados”, dijo Balderas Vázquez.

182 escuelas en foco rojo

El gobierno de Tamaulipas tiene plenamente detectados 182 planteles escolares prioritarios por alta incidencia de vandalismo y robos en 17 municipios del estado, principalmente en Reynosa, Matamoros, Tampico y Ciudad Victoria.

Estas escuelas son el objetivo principal para acelerar la instalación de cámaras.

Más de 800 cámaras en la primera etapa

El Secretariado de Seguridad fijó la meta de instalar poco más de 800 cámaras de seguridad en los planteles públicos de la entidad, con una proyección de sumar alrededor de 600 cámaras adicionales en una segunda fase.

Enlace masivo al C5

El plan estatal a gran escala contempla conectar los sistemas de videovigilancia de más de 5 mil escuelas de todo el estado directamente al centro de monitoreo C5.

Las autoridades reportaron que entre el 60 y 70 por ciento de los planteles de educación básica y bachillerato ya cuentan con algún grado de conectividad o monitoreo.

¿Cómo se financia?

La compra e instalación de los equipos no depende exclusivamente de un solo presupuesto centralizado.

La Secretaría de Educación instó a las asociaciones de padres de familia y a los directivos a destinar de manera prioritaria parte de los recursos federales que reciben a través del programa La Escuela es Nuestra para costear estos equipos de videovigilancia.

Con esta estrategia se busca que los planteles lleguen al nuevo ciclo escolar más seguros y que los robos de cableado, climas, tubería y equipo de cómputo dejen de ser una constante cada vacaciones.