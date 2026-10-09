Inspira Marisela Castillo con su talento para correr descalza

La atleta de primaria, originaria del ejido Tanque Blanco, ha ganado competencias de 600 metros y se prepara para representar a Tamaulipas en la etapa estatal

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Desde Ciudad Victoria, capital de Tamaulipas, hasta el ejido Tanque Blanco, municipio de Tula, hay aproximadamente 140 kilómetros de distancia, un trayecto de casi dos horas.

En esta comunidad, enclavada en la sierra del altiplano tamaulipeco, vive Marisela Castillo Hernández, una niña que se ha convertido en motivo de orgullo para su familia y su comunidad de 700 habitantes.

Cada mañana se prepara para cumplir con sus dos grandes responsabilidades, estudiar y entrenar.

Prepara sus útiles escolares, organiza lo necesario para el entrenamiento y antes de salir de casa, recibe la bendición de su madre, Herminia Hernández, una ex campeona de atletismo.

Con la mochila cargada de libros, cuadernos y sueños, Maricela camina varias cuadras por caminos empedrados hasta llegar a la Primaria “Miguel Hidalgo”, donde cursa el sexto año.

Marisol Figueroa Salazar, Maestra: “Es un orgullo ser maestra de una alumna de esa calidad deportiva y la verdad le deseo mucho éxito en su futuro y que siga siendo un ejemplo para que inspire a sus compañeras y compañeros”.

En la escuela, además de ser una alumna destacada, se ha convertido en un ejemplo para sus compañeros gracias a sus logros en el atletismo.

Marisela ha conquistado los primeros lugares en competencias locales, regionales y estatales, especialmente en la prueba de 600 metros planos. Sin embargo, hay un detalle que la distingue: compite descalza.

“Me siento mucho más fuerte y liviana sin los tenis, por eso yo corro descalza, y seguiré compitiendo, me estoy preparando para la competencia estatal”, señaló Marisela.

“Me siento bien, porque pues yo también fui una de las personas que participé en lo que a ella le gusta, y así como ella corre descalza, pues yo también, y alguna de mis hermanas también fuimos atletas y pues me siento ms que nada feliz”, comparte su madre, Herminia Hernández.

Después de clases llega el momento del entrenamiento. A unas cuadras de la escuela, en una cancha de futbol descuidada y con un terreno inestable, Marisela se prepara para superar sus propios límites, se despoja de los tenis y se prepara para correr.

“Lo que estoy haciendo aquí son unos entrenamientos, mejorándome más para la siguiente carrera que tengo y echándole muchas ganas a los entrenamientos del profe”, explicó la niña atleta.

Correr descalza es una tradición familiar que conserva con orgullo. Para ella, representa identidad, costumbre y una manera de mantenerse conectada con sus raíces.

Su talento, disciplina y esfuerzo han despertado la admiración de propios y extraños.

Cesareo Mendoza, Maestro Educación Física: “Creo que se siente más libre, más ligera y vuela con esos pies descalzos y así se ha acostumbrado”.

Su historia demuestra que los grandes sueños también nacen en comunidades pequeñas; que el esfuerzo puede vencer cualquier obstáculo y que el talento no conoce límites.

Samuel Flores, Director de Primaria: “Y es una satisfacción y un orgullo para nosotros como escuela, para la comunidad y para el Municipio de Tula Tamaulipas”.

Desde este rincón de la sierra Madre Oriental, del Pueblo Mágico de Tula, teniendo como testigo la monumental Cruz de la Esperanza, nace el auténtico talento, Maricela Castillo corre descalza, pero avanza con paso firme para alcanzar sus sueños.