Inseguridad frena ingreso de caravanas de paisanos a Reynosa

Como consecuencia de esta percepción, durante 2025 no se ha observado el ingreso de caravanas de paisanos por ciudades fronterizas en Tamaulipas

La percepción de inseguridad que prevalece en México ha impactado de manera directa en la decisión de ciudadanos y residentes de Estados Unidos de no viajar al país, proyectando una imagen de temor y preocupación que ha sido reforzada por hechos recientes de violencia.

Las alertas y restricciones de no viajar a territorio mexicano emitidas por autoridades estadounidenses han sido tomadas en cuenta por la comunidad migrante, particularmente en Texas, donde muchos paisanos han optado por no regresar a diversas regiones del país.

Diana, ciudadana de Edinburg, Texas, expresó que el miedo es un factor determinante para evitar cualquier visita a México.

“No viajes a México, que es peligroso… hay mucha violencia, balaceras y mucha muerte. Hay mucha gente desaparecida y pobrecitos, yo no viajaría a México, para nada”, señaló.

Disminuye el ingreso de paisanos por la frontera

Como consecuencia de esta percepción de inseguridad, durante 2025 no se ha observado el ingreso de caravanas de paisanos por ciudades fronterizas como Reynosa, lo que representa un cambio significativo respecto a años anteriores, cuando estos recorridos eran frecuentes en temporadas vacacionales.

El temor se concentra principalmente en los tramos carreteros considerados de alto riesgo, entre ellos la carretera Monterrey–Reynosa, donde se han reportado asaltos y despojos de pertenencias a automovilistas, generando desconfianza entre quienes planeaban viajar.

Samuel Tamez, ciudadano de Mission, Texas, reconoció que existe el deseo de visitar México, pero aseguró que las condiciones actuales no lo permiten.

“Sí nos gustaría viajar en un futuro, pero con las restricciones que tenemos ahorita no nos sentimos seguros. Para que la gente viaje, tendría que haber más seguridad”, afirmó.

Testimonios reflejan temor y falta de confianza

La inseguridad también ha provocado que muchas familias abandonen el país. Karla, originaria de la Ciudad de México y residente legal en Estados Unidos, consideró que el gobierno mexicano ha fallado en garantizar condiciones mínimas de seguridad.

“Aquí se vive una libertad que desafortunadamente no encontramos en nuestra ciudad. México es hermoso, pero el gobierno nos está fallando, nos queda a deber y por eso terminamos huyendo”, expresó Karla Villegas, actualmente residente en Texas.

Las alertas de viaje son respaldadas por gobiernos locales en Texas, basadas en acontecimientos recientes de violencia que, aseguran, no han sido atendidos de manera efectiva por las autoridades mexicanas.

Juan Martín de la O., residente de McAllen, reconoció que la situación varía según el horario.

“En el día está tranquilo, pero en la noche está peligroso, falta un poco más de seguridad”, comentó.

Gabriel Martínez, también ciudadano de McAllen, señaló que el riesgo en carreteras es uno de los principales temores.

“Es difícil viajar con el peligro en las carreteras, se escucha que los asaltan, los extorsionan y les cobran”, dijo.

Finalmente, Hugo Valenzuela y María Borrego, ciudadanos de Texas, afirmaron que no consideran viajar a México en el corto plazo.