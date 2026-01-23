Inquieta a comercios billetes falsos en zona sur de Tamaulipas

Comerciante del mercado Santander, en Altamira, informó que fue víctima del pago con un billete falso por parte de una clienta que adquirió un litro de miel

La circulación de billetes falsos ha comenzado a generar preocupación entre comerciantes de la zona sur de Tamaulipas, luego que un locatario del mercado de Santander, en el municipio de Altamira, resultara afectado por este tipo de delito.

El comerciante Roberto Cruz Mansillas, propietario de un local dedicado a la venta de miel y chorizo, en dicho centro de abasto, informó que el pasado lunes fue víctima del pago con un billete falso por parte de una clienta que adquirió un litro de miel.

Explicó que, debido a que se encontraba atendiendo otras actividades en ese momento, recibió el billete y entregó cambio en efectivo sin verificarlo de inmediato.

Fue minutos después cuando, al revisar el dinero con un plumón detector, se percató de que el billete era apócrifo; para entonces, la mujer ya se había retirado del lugar.

El comerciante detalló que el monto de la pérdida económica asciende a aproximadamente 300 pesos, considerando el producto entregado y el efectivo dado como cambio.

Tras lo ocurrido, elementos de la Guardia Estatal y otras autoridades acudieron al mercado para tomar conocimiento de los hechos y levantar el acta correspondiente; además, otros locatarios señalaron que, al parecer, dos mujeres habrían intentado realizar operaciones similares en otros negocios del mismo mercado, e incluso se reportó el presunto robo de un perfume.

Cruz Mansillas indicó que cuentan con cámaras de videovigilancia, de las cuales se obtuvo una imagen de la presunta responsable, misma que fue compartida entre los comerciantes del mercado y difundida en redes sociales para alertar al gremio.

Ante esta situación, el afectado exhortó a sus compañeros comerciantes a extremar precauciones, verificar cuidadosamente los billetes recibidos y utilizar de manera constante los detectores, a fin de evitar mayores pérdidas y prevenir que este tipo de hechos se repitan en la zona.