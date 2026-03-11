Inmujer Nuevo Laredo da apoyo a más de 400 mujeres en tres meses

En los primeros meses de este año, más de 400 neolaredenses se han acercado, en busca de ayuda, al Instituto Municipal de la Mujer, principalmente por ser víctimas de violencia de diferente tipo y por necesitar atención psicológica. En la Casa Violeta hay una familia refugiada actualmente, por violencia severa en el hogar. Cinthia Rodríguez Leija, directora del Inmujer Nuevo Laredo, comentó que 90 familias se han refugiado en la Casa Violeta desde que se fundó en diciembre de 2023. Aunque el Día Internacional de la Mujer ya pasó, los problemas de desigualdad, agresiones y acoso hacia las mujeres continúan. “Tenemos registrado por parte de las fiscalías, que por lo menos van hasta el cierre del último trimestre, más de 120 denuncias, entre ellas por violencia psicológica, violencia física, violencia patrimonial, y también por parte del Instituto de la Mujer. Lo que lleva este año, pues hemos dado aproximadamente un poco más de 400 atenciones a las mujeres. Bueno la primera pues es la atención psicológica y las violencias por parte de este tipo de violencia, y también tenemos un pico alto en lo que son las violencias económicas para las mujeres. Hay muchas mujeres que requieren también de reglas de convivencia, requieren también que sus hijas e hijos estén protegidos económicamente, entonces son detalles que nosotras vemos cada vez que las mujeres vienen a pedir un servicio al instituto”.