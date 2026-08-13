INJUVE presenta calendario para celebrar en Tamaulipas

Con Noche Bohemia y Ferias del Empleo, el INJUVE presenta las actividades del Mes de la Juventud en diversos municipios de Tamaulipas.

El titular del INJUVE, Óscar Azael Rodríguez, anunció en conferencia de prensa un calendario de actividades para conmemorar el Mes de la Juventud, en donde resaltan la “Noche Bohemia” este 12 de agosto en el Parque Recreativo Tamatán de Ciudad Victoria, así como Ferias del Empleo destinadas a vincular a los buscadores de empleo con el sector empresarial.

En Nuevo Laredo se realizará el 18 de agosto, Ciudad Victoria, 20 de agosto y Altamira, 27 de agosto. Además, se realizarán actividades integrales, con un rally recreativo en Tamatán, el encuentro “Espacio Creativo” en la Casa del Arte y la jornada deportiva y de bienestar “Wellness” en Tampico.

Así mismo, el 12 de agosto se realizará la instalación del “Mercado Joven” en Díaz Ordaz, funciones de cine en Soto La Marina, un torneo de voleibol en San Fernando y un curso intensivo de pasarela básica del 12 al 14 de agosto en El Barretal, en Padilla.

Las actividades en el estado continuarán el 15 de agosto con el concurso de Muay Thai en Tampico, otra función de cine en Madero, la jornada “Actívate con INJUVE” en el municipio de Reynosa y el “Foro de Diálogo con Jóvenes” en Matamoros, entre otras acciones.