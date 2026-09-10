INJUVE impulsa reforestación con estudiantes de Tamaulipas

El funcionario estatal dijo que esta estrategia se enmarca en el plan integral del gobernador Américo Villarreal Anaya implementado a través del INJUVE

El Instituto de la Juventud de Tamaulipas (INJUVE) realizó una jornada de reforestación en el COBAT Plantel 22, del municipio de Guemez, actividad reunió a estudiantes, docentes y autoridades con el fin de mejorar las áreas verdes y fomentar la integración comunitaria.

Involucran a jóvenes en acciones de impacto social

Óscar Azael Rodríguez Perales, director general del INJUVE del gobierno del estado, subrayó la importancia de involucrar a los jóvenes en acciones de impacto social.

“Cada árbol plantado simboliza un compromiso con el futuro, bajo la premisa de que las pequeñas acciones generan grandes cambios que incentivan el desarrollo armónico del estudiantado”, señaló.

El funcionario estatal dijo que esta estrategia se enmarca en el plan integral del gobernador Américo Villarreal Anaya, implementado a través del INJUVE y la Secretaría del Trabajo, encabezada por Luis Gerardo Illoldi Reyes.

Estudiantes asumen el cuidado de las especies

Más allá del beneficio ecológico, la jornada fungió como una experiencia formativa para concientizar sobre el cambio climático. Los alumnos no solo participaron en la plantación, sino que asumieron el compromiso de cuidar y conservar las especies.

La actividad concluyó con un llamado a la comunidad escolar para mantener estas prácticas y replicarlas en sus hogares.