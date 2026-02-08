Iniciarán trabajos nocturnos de rehabilitación vial en la I-69E

El proyecto contempla la colocación de nuevo pavimento, así como trabajos de señalización horizontal a lo largo del tramo señalado

El Departamento de Transporte de Texas (TxDOT) informó que a partir del domingo 8 de febrero de 2026 iniciarán trabajos nocturnos de rehabilitación vial sobre la carretera interestatal I-69E, en la ciudad de Brownsville.

¿En qué tramo se realizarán los trabajos?

De acuerdo con el comunicado oficial, las labores se realizarán en los carriles con dirección norte y sur, en el tramo comprendido entre FM 802 y Boca Chica Boulevard.

Las autoridades detallaron que, debido a los trabajos, se registrarán cierres parciales de carriles y rampas en la zona intervenida.

Horario de las obras para reducir afectaciones

El horario de obra será de las 9:00 de la noche a las 6:00 de la mañana, con el objetivo de reducir afectaciones a la circulación durante el día.

El proyecto contempla la colocación de nuevo pavimento, así como trabajos de señalización horizontal a lo largo del tramo señalado.

Fecha estimada de conclusión de los trabajos

TxDOT indicó que se tiene previsto concluir los trabajos en agosto de 2026, siempre y cuando las condiciones climáticas lo permitan.

Finalmente, las autoridades exhortaron a los automovilistas a planear con anticipación sus traslados, utilizar rutas alternas y conducir con precaución al circular por las zonas de obra.