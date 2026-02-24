Inician trabajos de rehabilitación tras explosión en Altamira

El alcalde Armando Martínez Manríquez informó que cinco de las doce familias que habitaban el edificio podrán regresar a sus hogares

Este lunes comenzaron los trabajos de rehabilitación en los departamentos afectados por la explosión del 16 de febrero en el fraccionamiento Los Olivos 2 de Altamira, luego de que dictámenes de colegios de ingenieros, arquitectos y autoridades municipales confirmaran que no hay riesgo de derrumbe en el ala derecha del edificio B.

Regreso parcial de familias a sus viviendas

El alcalde Armando Martínez Manríquez informó que cinco de las doce familias que habitaban el edificio podrán regresar a sus hogares, mientras que siete departamentos deberán permanecer desocupados aproximadamente un mes para realizar apuntalamiento y rehabilitación estructural.

Detalles de los trabajos de rehabilitación

Las labores incluyen el apuntalamiento con polines de madera en los departamentos 4 y 8, para intervenir los inmuebles 12 y 16, que están uno sobre otro. En total, 25 familias resultaron afectadas de manera directa por la explosión ocurrida en Calzada Los Olivos número 409.

Coordinación con Infonavit y apoyo a afectados

El municipio mantiene coordinación con Infonavit para activar los seguros que cubran los daños y continúa brindando apoyo alimentario y resguardo a las familias afectadas. Además, el lesionado con quemaduras de segundo grado permanece hospitalizado en el Hospital de Alta Especialidad “Norberto Treviño” en Ciudad Victoria.