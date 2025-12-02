Inician peregrinaciones hacia Concatedral de Guadalupe en Reynosa

La Unión de Danzas de Reynosa encabezó esta manifestación de fe que año con año logra conmover a la comunidad guadalupana

Con la participación de más de 50 cuadros de danza, comenzó oficialmente la temporada de fiestas y peregrinaciones hacia la Concatedral de Nuestra Señora de Guadalupe en Reynosa.

La Unión de Danzas de Reynosa, bajo el lema “Rescatando tradiciones para Cristo y María Santísima”, encabezó esta manifestación de fe que año con año logra conmover a la comunidad.

En este inicio de actividades, el presidente de la Unión de Danzas, Jesús Alcantar, compartió que su entrega y compromiso nacen del profundo amor a Cristo y de la convicción de dejarse guiar plenamente por la fe, tal como ha experimentado a lo largo de su vida.

Desde su testimonio personal, busca motivar a los jóvenes para que la danza no solo sea un espacio de convivencia, sino también un medio de formación espiritual.

Explicó que continúan impulsando retiros y acciones de evangelización con el objetivo de orientar a la juventud y ayudarla a encontrar en Cristo un camino de estabilidad, tranquilidad y sentido.

La Concatedral, por su parte, ya está preparada con todo su equipo de servidores para recibir a miles de peregrinos que acudirán desde estos días y hasta el 12 de diciembre.

En el marco del Año Jubilar 2025, el templo será un punto de encuentro para quienes busquen cruzar la puerta principal como Peregrinos de Esperanza.

El vicario de la Concatedral, Honorio Domínguez del Ángel, informó que para las festividades patronales se contempla la tradicional misa de gallo el próximo 11 de diciembre a las 11 de la noche, seguida de las mañanitas a la Virgen de Guadalupe.

Señaló que ya se cuenta con el apoyo de Tránsito y del equipo de servidores para garantizar una atención adecuada a todos los asistentes.