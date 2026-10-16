Inician oficialmente las actividades de la Feria Tamaulipas 2026

Autoridades de los tres niveles de gobierno acompañaron el corte de listón de la máxima fiesta con 40 juegos y muestra gastronómica.

El gobernador Américo Villarreal Anaya inauguró formalmente la Feria Tamaulipas 2026 mediante el tradicional corte de listón, acompañado por integrantes de su gabinete, presidentas y presidentes municipales, diputadas y diputados, senadoras y senadores de la República, representantes de las fuerzas federales y miembros de la sociedad civil.

Durante el evento, Villarreal Anaya destacó que estas actividades fortalecen la identidad tamaulipeca y permiten a las familias disfrutar de la cultura, el esparcimiento y la recreación.

“Me siento muy a gusto y complacido de hacerlo en correspondencia con ustedes, quienes hacen posible esta gran fiesta tamaulipeca”, expresó el mandatario estatal.

El Ejecutivo recordó que Tamaulipas ha mantenido una agenda cultural activa desde septiembre, incluyendo el Festival de la Costa del Seno Mexicano, que durante 10 días promovió el acceso a la cultura como un derecho humano.

Asimismo, reconoció el trabajo de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaría de Marina (SEMAR), la Guardia Nacional, la Guardia Estatal y la Coordinación Estatal de Protección Civil, cuya labor coordinada ha contribuido a mantener saldo blanco durante estas festividades.

También destacó la participación de los municipios, que este año fortalecieron sus pabellones con productos artesanales y artículos representativos de sus comunidades, proyectando el talento y las riquezas de cada región del estado.

Finalmente, el gobernador invitó a las familias tamaulipecas a acudir a esta celebración y continuar fortaleciendo la convivencia en paz y armonía.

Por su parte, la titular de la Secretaría de Economía de Tamaulipas, Ninfa Cantú Deandar, precisó que la feria ofrece una amplia agenda cultural, artística y de entretenimiento para todas las edades, que incluye una cartelera de espectáculos en el Teatro del Pueblo y en el Centro de Espectáculos, 40 juegos mecánicos y una muestra gastronómica regional.