Inician investigación a Tránsito de Matamoros por 'moche'

El Gobierno de Matamoros inició un proceso administrativo tras la circulación en redes sociales de un video que involucra a elementos de la corporación vial presuntamente recibiendo el llamado “moche”. A partir de la instrucción emitida por la Contraloría Municipal, se activaron de inmediato los protocolos de investigación interna y se dio seguimiento al caso conforme a los procedimientos establecidos.

¿Qué acciones emprendió la Contraloría Municipal?

La contralora municipal, Cinthia Torres, informó que la dependencia a su cargo recibió el oficio correspondiente para iniciar las diligencias formales y turnar el asunto a las autoridades investigadoras, quienes actualmente trabajan en la integración de los expedientes administrativos derivados de los hechos difundidos.

Precisó que el procedimiento se desarrolla bajo los lineamientos que rigen la supervisión y control del servicio público municipal, con el objetivo de garantizar que las actuaciones de los servidores públicos se apeguen a la normatividad vigente.

¿Cómo se desarrolla el procedimiento administrativo?

El proceso contempla la recopilación de información, la revisión de evidencias y el cumplimiento puntual de los plazos establecidos para la sustanciación del procedimiento. Cada etapa se lleva a cabo conforme al marco jurídico aplicable, asegurando la debida integración de los expedientes.

Las autoridades municipales señalaron que el seguimiento del caso se mantiene activo y que serán las instancias correspondientes las que determinen las responsabilidades administrativas que, en su caso, procedan.