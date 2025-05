Inician familiares búsqueda de integrantes de Grupo Fugitivo

Desde tempranas horas de este martes, madres, familiares y amigos de los cinco integrantes del Grupo Fugitivo emprendieron nuevas labores de búsqueda, acompañados por elementos de la Guardia Nacional y de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas.

Los operativos se han concentrado en caminos y brechas cercanos al lugar donde fueron vistos por última vez los jóvenes músicos. A pesar del paso de los días, las familias mantienen viva la esperanza de encontrarlos con vida.

“Es papá de un bebé, todo mundo lo conoce porque es bueno, no hay nada malo en él. Él no les ha hecho nada. Que se toquen tantito el corazón porque nos lo queremos de vuelta en casa”, expresó Sonia Elizabeth Osorio, madre de uno de los desaparecidos.

La desaparición ocurrió el domingo 25 de mayo, tras una presentación en un negocio local. Desde entonces, no se ha tenido contacto alguno con los integrantes del grupo. El dolor de sus seres queridos se ha transformado en fuerza para continuar la búsqueda y lanzar un mensaje directo a quienes pudieran tenerlos retenidos.

“Les pido por favor a los que los tienen que los dejen libres porque son buenos muchachos, su familia los espera... vamos a mover cielo, mar y tierra, pero te vamos a encontrar”, afirmó Azaneth Solís, hermana de uno de los integrantes del staff.

Hasta el momento, la única pista encontrada es la camioneta negra GMC Yukon en la que se trasladaban los músicos. Los instrumentos musicales y el remolque no se encontraban dentro del vehículo, lo que refuerza la esperanza de que aún se encuentren con vida.

“Solamente la camioneta, de ahí no tenemos ninguna otra información”, declaró Jessica, esposa de uno de los jóvenes desaparecidos. Por su parte, Azaneth Solís agregó: “No nos dejan acercar porque la fiscalía no ha salido a decir nada... los instrumentos no están ahí adentro, está confirmado, venían en una traila aparte”.

Las labores de búsqueda también se han visto afectadas por la difusión de información falsa en redes sociales, que ha generado confusión y ha desviado los esfuerzos de las autoridades.

“No distorsionen todo y a veces dejan de ayudarnos por eso... no compartan cosas que no saben. Mientras las mamás no digamos nada, quiere decir que no ha pasado nada, somos las más interesadas”, señaló con firmeza Sonia Elizabeth Osorio.

Las familias continúan movilizadas y piden el apoyo de la comunidad para compartir únicamente información verificada, con el objetivo de avanzar en la localización de los cinco jóvenes músicos que permanecen desaparecidos.

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Tamaulipas emitió las fichas de búsqueda de los cinco hombres identificados como Francisco Xavier Vázquez Osorio, de 20 años; Nemesio Antonio Durán Rodríguez, de 40 años; Livan Edyberto Solis de la Rosa, de 27 años; Víctor Manuel Garza Cervantes, de 21 años, y José Francisco Morales Martínez, de 23 años.

En sus últimas publicaciones, horas antes de su desaparición, el Grupo Fugitivo compartió en sus redes sociales un video donde interpretan la melodía ‘Humilde De Abolengo’ y, previamente, publicaron una fotografía en la frontera con McAllen, Texas, donde expresaban su esperanza de trabajar, algún día, en los Estados Unidos.

