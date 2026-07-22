Inician construcción de estaciones seguras en Tamaulipas

El gobierno estatal arrancó las primeras cuatro obras de un proyecto de 15 estaciones para reforzar la vigilancia y atención en la frontera

Con una inversión superior a los 223 millones de pesos, el Gobierno de Tamaulipas inició la construcción de las primeras cuatro Estaciones Seguras, como parte de un proyecto que contempla la edificación de 15 instalaciones a lo largo de la frontera del estado para fortalecer la seguridad y la presencia institucional.

El arranque de los trabajos se realizó en la Estación Segura Valadez, ubicada en el municipio de Gustavo Díaz Ordaz, donde el secretario de Obras Públicas de Tamaulipas, Pedro Cepeda Anaya, explicó que esta infraestructura busca reforzar la vigilancia en las principales vías de comunicación de la entidad.

Habrá presencia institucional cada 25 kilómetros

El funcionario detalló que las estaciones estarán distribuidas estratégicamente para brindar atención a viajeros, transporte de carga y mantener un monitoreo permanente.

"Éstas son las primeras cuatro estaciones seguras que forman parte de un proyecto de mayor alcance, la construcción de 15 estaciones seguras en terrenos de 2 mil 500 metros cuadrados cada estación, con 536 metros cuadrados de construcción, proyectadas a lo largo de toda la franja fronteriza de Tamaulipas, con el objetivo de garantizar la presencia institucional permanente cada 25 kilómetros para atención a viajeros, transporte comercial y un monitoreo continuo en las principales vías de comunicación."

Gobierno destaca cooperación binacional

Durante el evento, el gobernador Américo Villarreal Anaya afirmó que el proyecto contribuirá a fortalecer la seguridad en una región estratégica para México y Estados Unidos, además de impulsar la cooperación entre ambos países.

"De seguridad, binacional, y también de lo que implica en una región como nuestra entidad y los beneficios puntuales que puede traer ese tipo de proyectos. La frontera norte de Tamaulipas es una región estratégica en la que convergen el interés de México y de Estados Unidos para la solución de retos comunes."

El mandatario agregó que recientemente sostuvo reuniones con autoridades de ambos lados de la frontera para acordar acciones conjuntas orientadas a mejorar la seguridad en la región.

"Se reunieron nuestras autoridades y el acuerdo que ha resultado es ir en pos de cambios y mejoras históricas a través del trabajo conjunto. Así lo expresa el comunicado conjunto: la idea es fortalecer nuestra frontera compartida, haciendo un frente común contra aquello que amenaza y choca con la tranquilidad y la productividad de las comunidades en ambos lados de la frontera."

El proyecto contempla la construcción de 15 Estaciones Seguras distribuidas en la franja fronteriza de Tamaulipas, con el objetivo de reforzar la vigilancia, mejorar la atención a quienes transitan por las carreteras y fortalecer la seguridad en una de las zonas de mayor actividad económica y comercial entre México y Estados Unidos.