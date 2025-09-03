Inician clases en línea por obras de rehabilitación en primaria

Los trabajos incluyen la rehabilitación del techumbre, cambio de láminas, pintado general de las instalaciones y la reconstrucción de la barda perimetral

Los alumnos y maestros de la primaria Club de Leones Número 4 turno matutino y Fidencio Trejo Flores turno vespertino, en Reynosa, no iniciaron clases presenciales este ciclo escolar.

El motivo fue la llegada de un recurso estatal destinado a la rehabilitación del plantel, el cual debe aprovecharse en este momento para no quedar rezagados en la fila de espera de apoyos.

José Luis Morales Vásquez, encargado de la obra, detalló que los trabajos incluyen la rehabilitación de la techumbre, el cambio de láminas, la reparación de la estructura, el pintado general de las instalaciones y la reconstrucción de aproximadamente el 50 por ciento de la barda perimetral.

La respuesta de las autoridades llegó luego de un reportaje difundido por INFO7 que exhibió las condiciones del plantel.

Morales Vásquez explicó que durante esta primera etapa se contará con herreros, albañiles y pintores, lo que representa un riesgo para los estudiantes, por lo que la empresa solicitó que no hubiera menores en el lugar mientras avanzan las labores.

Las clases están garantizadas a través de la modalidad en línea. El director del plantel, Harold Garza Espinoza, señaló que los alumnos trabajan con apoyo de la aplicación de correo electrónico y cuentan con horarios establecidos.

Subrayó que tanto el turno matutino como el vespertino están bajo supervisión, con evidencias de trabajo para asegurar el cumplimiento académico.

Por su parte, los padres de familia avalaron la medida. Katy de la Luz Castillo, madre de una alumna, expresó que en casa se comprometieron a asignar un espacio libre de distracciones para facilitar el aprendizaje.

Reconoció el esfuerzo de los maestros en la modalidad virtual y afirmó estar contenta con los cambios, confiando en que pronto regresarán a una escuela más segura.