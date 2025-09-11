Inician Centros de Atención Múltiple ciclo con 1,100 alumnos

Las instituciones ofrecen capacitación en diversos oficios con el propósito de impulsar la autosuficiencia de los estudiantes

Los Centros de Atención Múltiple (CAM), instituciones dedicadas a brindar servicios educativos y laborales a personas con algún tipo de discapacidad, forman parte del sistema de la Secretaría de Educación en Tamaulipas.

Este año, en la zona escolar número 8, el ciclo arrancó con la atención a 1,100 alumnos.

La supervisora de esta zona de Educación Especial, Anabel Mayela de la Cruz Arredondo, explicó que los estudiantes son atendidos en dos modalidades: los CAM y las Unidades de Apoyo a la Educación Regular (USAER).

En esta zona se cuenta con tres CAM, dos de ellos de nivel básico, que atienden a niños desde los 45 días de nacidos hasta los 22 años, y un CAM laboral dirigido a jóvenes de entre 15 y 22 años.

Dentro de los servicios que ofrecen estas instituciones se encuentra la capacitación en diversos oficios con el propósito de impulsar la autosuficiencia de los estudiantes y facilitar su incorporación al mercado laboral.

De la Cruz Arredondo detalló que se imparten talleres de servicios generales, cocina, panadería y limpieza, además de contar con convenios con empresas locales como hoteles, restaurantes y dulcerías.

Pese a la importancia de estos espacios, los 1,100 alumnos atendidos representan solo una fracción de la población que necesita este tipo de atención en la ciudad.

La supervisora señaló que aún hacen falta más centros y más docentes para atender la alta demanda.

Explicó que actualmente la cobertura no alcanza ni el 2% de la población estudiantil de Reynosa, lo que refleja un panorama crítico en materia de inclusión educativa.

La falta de espacios suficientes limita las oportunidades de miles de niñas, niños y jóvenes con discapacidad, quienes dependen de una atención especializada para alcanzar la autosuficiencia y la integración social.

La responsabilidad, subrayó la supervisora, recae en la Secretaría de Educación, que deberá realizar un análisis profundo y responder con acciones concretas, sobre todo en la frontera, donde la necesidad es mucho mayor.