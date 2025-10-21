Inician campaña de prevención del cáncer de mama en Reynosa

La Jurisdicción Sanitaria Número 4 dio inicio en Reynosa a una campaña con el propósito de fomentar la cultura de la prevención del cáncer de mama

Con el lema “Si tú estás bien, todo está mejor”, la Jurisdicción Sanitaria Número 4 dio inicio en Reynosa a una campaña dirigida a mujeres de 18 años en adelante, con el propósito de fomentar la cultura de la prevención del cáncer de mama, una enfermedad que mantiene estadísticas preocupantes en Tamaulipas.

Durante el arranque de esta jornada, la jefa de la Jurisdicción Sanitaria Número 4, Iliana Villarreal Cantú, destacó los avances en materia de detección temprana que se han logrado en el presente año.

“En este año 2025 hemos realizado más de 2,668 detecciones de cáncer de cuello uterino y 3,500 detecciones de cáncer de mama, por eso hoy Reynosa reafirma que la salud es un derecho y no un privilegio”, expresó la funcionaria estatal.

A esta campaña se sumaron organizaciones de ayuda social, entre ellas las Mujeres del Club Rotario Nuevo Milenio, quienes impulsan acciones de prevención y realizan brigadas médicas con recursos propios, para brindar atención a mujeres que lo necesitan.

La presidenta del club, Leticia Garza Gutiérrez, explicó que la salud reproductiva y materna es uno de los ejes prioritarios de su labor social.

“Tenemos una serie de programas en Rotary, pero la salud reproductiva, la salud materna es muy importante para nosotros. Llevamos a cabo eventos para la recaudación de fondos con el objetivo de tener los recursos suficientes para poder ayudar a la comunidad”, señaló.

El grupo de mujeres rotarias también hizo un llamado a la ciudadanía para acercarse y presentar sus solicitudes, con el propósito de conectar a quien necesita ayuda con quien puede ofrecerla, fortaleciendo la red de apoyo comunitario.

“Nosotros gestionamos cada lunes en el hotel Virrey a las siete de la tarde; la gente que nos quiera hacer una solicitud, que se presente ahí cada lunes”, agregó Garza Gutiérrez.

La celebración organizada por la Secretaría de Salud estuvo enmarcada por una caminata alrededor del perímetro hospitalario, donde las participantes portaron distintivos rosas y mensajes de esperanza, recordando la importancia de la prevención y la detección temprana.

Durante su mensaje final, Iliana Villarreal Cantú subrayó que la lucha contra el cáncer de mama es posible con acompañamiento y atención oportuna.

“Hoy queremos recordarles que el cáncer no es una sentencia, sino una batalla que se puede enfrentar con la detección temprana, atención oportuna y acompañamiento humano”, afirmó.