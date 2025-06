Inicia Reynosa formación de Consejos de Construcción de Paz

Reynosa se convirtió en el primer municipio de Tamaulipas en iniciar formalmente los trabajos para la conformación de los Consejos de Construcción de Paz, una estrategia nacional impulsada por la Secretaría de Gobernación que busca atender las causas profundas de la violencia y reconstruir el tejido social desde las comunidades.

Durante una visita oficial, Clara Luz Flores, encargada de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, encabezó el arranque de esta iniciativa en la ciudad fronteriza, destacando que los consejos estarán integrados por representantes del gobierno federal, estatal y municipal, así como por organizaciones civiles, comerciales y religiosas de todas las denominaciones.

“Los consejos de paz son estas gentes que van a conformar al gobierno federal, al gobierno estatal, a los gobiernos municipales y vamos a trabajar en coordinación con organizaciones civiles, comerciales, establecidas y organizaciones religiosas de cualquier denominación de religión, lo que estamos buscando es que haya este trabajo permanente, una coordinación estratégica para un trabajo de reconstrucción del tejido, de esta construcción de paz como le llamamos nosotros”, explicó.

El proceso contempla varias etapas: la instalación del consejo, la capacitación del personal involucrado, la definición de mecanismos operativos y la formalización del organismo mediante aprobación de cabildo o decreto estatal. También se realiza un diagnóstico local para identificar los principales retos sociales.

“Se establece primero el consejo, luego se da la posibilidad de que se haga el estatal o el municipal, dependiendo de cómo se vaya capacitando al personal que vaya a trabajar en los consejos a nivel municipal o a nivel estatal, se establece el mecanismo de funcionamiento de los consejos y luego se autoriza ya sea por cabildo o por decreto del gobierno de los estados, después se hace un diagnóstico que muchos estados ya los tienen, o muchos municipios ya lo tienen”, detalló Flores.

En su intervención, reiteró que la intención es trabajar desde las causas para evitar que las conductas deriven en delitos, promoviendo valores y principios desde el entorno familiar y comunitario.

“Lo que se pretende es que empecemos a trabajar en los valores, los principios, como decía nuestro presidente, atención a las causas y que el origen de los problemas sea lo que se pueda atender y a través de este origen poder dar seguimiento a que no se constituyan y que no lleguemos al momento de un delito, ojalá y no tuviéramos que estar hablando de delito, sino que estamos hablando de conductas antes, para que no sean constitutivos de un delito”, puntualizó.

Con este paso, Reynosa marca el inicio de una nueva etapa en la implementación de políticas públicas enfocadas en la prevención y en la construcción de una cultura de paz desde lo local.

