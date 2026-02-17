Inicia registro para pensión a adultos mayores en febrero

Autoridades definen sedes, calendario y requisitos para organizar la atención y reducir filas, por lo que interesados deberán reunir documentos con anticipación

Este lunes comenzó el registro para la pensión del Gobierno Federal dirigida a adultos mayores, programa que busca brindar respaldo económico a sectores de la población que cumplen con la edad establecida para acceder a este beneficio social.

Abren registro para pensión de adultos mayores y mujeres de 60 a 64 años

Del 16 al 22 de febrero podrán inscribirse mujeres de 60 a 64 años de edad, así como mujeres y hombres de 65 años en adelante, en las oficinas de Bienestar ubicadas en el Palacio Federal, en el cruce de la Calle González y la Avenida Reynosa, en un horario de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

Asignan fechas de atención según la inicial del apellido

Para facilitar el proceso y evitar aglomeraciones, el registro se realiza conforme a la letra inicial del primer apellido. Este lunes correspondió a solicitantes cuyos apellidos inician con las letras A, B o C, mientras que el martes 17 podrán acudir quienes tengan apellidos que comiencen con D, E, F, G y H.

Asimismo, el sábado 21 y domingo 22 de febrero se brindará atención a solicitantes de todas las letras, permitiendo que más personas puedan completar el trámite dentro del periodo establecido.

Documentación requerida para completar el trámite

Las personas interesadas deben presentar credencial de elector vigente en original y copia, CURP de impresión reciente, acta de nacimiento y un comprobante de domicilio, el cual puede ser recibo de CFE, teléfono, gas o agua, con una antigüedad no mayor a tres meses y preferentemente expedido en 2026.

Además, deberán proporcionar un número telefónico de contacto, ya sea de casa o celular, para dar seguimiento al proceso de incorporación al programa.

Programa busca fortalecer apoyo social a sectores vulnerables

Autoridades destacaron que este proceso forma parte de las estrategias para fortalecer los apoyos sociales dirigidos a personas adultas mayores, garantizando que quienes cumplan con los requisitos puedan acceder a este beneficio económico que contribuye a mejorar su calidad de vida.