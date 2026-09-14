Inicia proceso electoral ordinario 2026-2027 en Tamaulipas

Ante la rapidez con la que viaja la información, se enfatizó la necesidad de que los medios de comunicación y actores públicos actúen con rigor

José Guadalupe Ramos Charre, presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas, (IETAM), dijo que este instituto no está para decidir quién gobierna ni para favorecer proyectos políticos. Su mandato es garantizar que las condiciones de la elección sean libres, legales, equitativas y confiables, asegurando que cada voto se cuente con transparencia.

Llaman a la ciudadanía a participar en el proceso

Durante el inicio del proceso electoral ordinario 2026-2027 en Tamaulipas, Ramos Charre, instó a los tamaulipecos a ser protagonistas y no solo espectadores.

"La democracia necesita ciudadanas y ciudadanos", señaló, invitando a la población a observar, cuestionar y participar activamente durante todo el proceso.

Durante el evento realizado en el Polyforum Victoria “Dr. Rodolfo Torre Cantú”, con la participación de representantes de los tres poderes del Estado y de los líderes estatales de los ocho partidos políticos con registro nacional, se exhortó a las candidaturas a defender sus ideas con altura de miras, pero también a aceptar los resultados democráticos, recordando que la convicción política se pone a prueba tanto al ganar como al saber perder.

Piden rigor ante la rapidez de la información

Ante la rapidez con la que viaja la información, se enfatizó la necesidad de que los medios de comunicación y actores públicos actúen con rigor, verificando y contextualizando los datos para construir una ciudadanía bien informada.

El presidente consejero del IETAM hizo hincapié en que, aunque las diferencias ideológicas son naturales en una democracia, estas deben procesarse por la vía civilizada e institucional, sin violencia, manteniendo siempre el respeto a la dignidad de todas las personas.

IETAM promete transparencia y rendición de cuentas

El IETAM se comprometió a mantener las puertas abiertas, transparentar acuerdos y rendir cuentas para fortalecer la confianza ciudadana, asegurando que, al finalizar el proceso, el instituto pueda garantizar que las voces de Tamaulipas fueron respetadas en las urnas.