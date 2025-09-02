Inicia proceso de entrega recepción en el Tribunal de Justicia

La toma de protesta de los próximos magistrados será el 30 de septiembre en el Congreso del Estado y entrarán en funciones el primer minuto del 1 octubre

Al sostener un encuentro informativo con representantes de medios de comunicación, la Magistrada Electa del Supremo Tribunal de Justicia, Tania Gisela Contreras López y el presidente del Poder judicial Magistrado Hernán de la Garza Tamez, encabezaron los equipos de trabajo para la entrega recepción, resaltando la disposición y transparencia en este ejercicio histórico de transición, consideró la próxima presidenta del órgano jurisdiccional.

“Y la propia ley para la entrega recepción establece la posibilidad de que los servidores públicos entrantes tengan la opción de conocer sus espacios de trabajo con anticipación con un horario por supuesto acotado, sin interrumpir o sin interferir en las labores propias del órgano jurisdiccional", señaló.

Dijo que se realizará un análisis y una revisión en profundidad de todas las propiedades, de todo lo relacionado al patrimonio de poder judicial, muebles e inmuebles, recursos materiales y humanos, así como los estados financieros.

También se refirió a los ataques directos hacia su persona, comentarios que minimizó y aseguró que se trata del precio de la transformación del Poder Judicial.

“Esta oportunidad histórica que tenemos en este país y en Tamaulipas de transformar al poder judicial creo que deberá o deberemos pagar algunos pesos, pero vale la pena, estamos listos, tenemos la oportunidad histórica de darle al poder judicial un nuevo rostro”, dijo Contreras López.

Por su parte, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Hernán de la Garza Tamez, explicó que desaparecieron dos fideicomisos, por lo tanto, el remanente fue entregado a la secretaria de Finanzas por el orden de los $66 millones de pesos.

“Había fideicomisos de ahorro en donde participaban todos los trabajadores del poder judicial, los ahorros se reintegraron a cada uno y estos son los remanentes”.

Como parte de los acuerdos, el Poder Judicial convocará a los jueces y magistrados a un taller en donde se capacitará sobre el uso de las herramientas tecnológicas.

La toma de protesta de los próximos magistrados será el 30 de septiembre en el Congreso del Estado y entrarán en funciones el primer minuto del primero de octubre del presente año.