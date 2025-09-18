Inicia organización del Operativo Paisano de Invierno

El INM de Tamaulipas prepara el Operativo Héroes Paisanos para recibir a los connacionales durante las fiestas de fin de año

La delegación local del Instituto Nacional de Migración ya inició los preparativos del Operativo Héroes Paisanos de invierno, que se realizará del 28 de noviembre de 2025 al 8 de enero de 2026.

Segismundo Doguin Martínez, delegado del Instituto Nacional de Migración en Tamaulipas, mencionó que a nivel estado ya se trabaja en organizar el operativo, para lo cual sostuvieron la primera reunión interinstitucional.

“Ya estamos preparándonos, ya tuvimos la primera reunión con el tema de los paisanos, de las asociaciones de paisanos que están en Estados Unidos, para empezar a prepararnos tanto Laredo, Texas, como Nuevo Laredo y el gobierno del estado y las instancias federales”, expresó.

Este evento anual se realiza de manera binacional, ya que se coordinan autoridades tanto de Tamaulipas como del sur de Texas para recibir a los connacionales que viajan de diferentes partes de Estados Unidos y Canadá para pasar las fiestas navideñas con sus familias en el interior de México.

Se prevé que este año haya una mayor afluencia que en el 2024, pues cada año suele aumentar la afluencia.

“Ya tuvimos la primera plática tanto el cónsul, su servidor, la gente del gobierno del estado de Querétaro, gente del gobierno del estado de Tamaulipas, obviamente, estuvo la Secretaría General de Gobierno del estado de Tamaulipas”, precisó Doguin Martínez.

“Estuvo la Secretaría de Seguridad Pública y todas las áreas de Protección Civil, que estamos viendo más o menos cuál va a ser el porcentaje de gente que vamos a tener, cómo nos vamos a organizar”.

En los próximos días se realizarán más reuniones de coordinación interinstitucional, hasta dar arranque al operativo el 28 de noviembre.