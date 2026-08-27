Inicia operativo permanente para retirar trastos en Victoria

Las autoridades informaron que este operativo no será temporal, sino una acción constante que se aplicará en todos los sectores de la ciudad.

Con el objetivo de liberar la vía pública y mejorar la movilidad, la Coordinación Operativa y de Educación Vial de Tránsito de Ciudad Victoria ha puesto en marcha un operativo para retirar objetos utilizados para apartar estacionamientos frente a oficinas, negocios y empresas.

Gerjes Rodríguez, titular de dicha área, enfatizó que esta medida se fundamenta en el artículo 36 del Reglamento de Tránsito, el cual prohíbe apartar espacios en la vía pública.

Según explicó, la normativa es estricta: solo se permite la disposición exclusiva de espacios para personas con discapacidad o áreas designadas para carga y descarga.

Puntos clave del operativo:

La meta es recuperar las vialidades para beneficio de peatones y conductores, acciones en donde el personal de Tránsito está privilegiando el diálogo y la sensibilización con los ciudadanos para que comprendan la importancia de respetar la normativa.

Las autoridades informaron que este operativo no será temporal, sino una acción constante que se aplicará en todos los sectores de la ciudad.