Inicia liberación de más de 25 mil tortugas en Playa Bagdad

Como parte del financiamiento para mantener las labores de rescate y conservación, se ofrecerá a los asistentes un llavero conmemorativo de tortuga marina

Con una proyección superior a las 25 mil crías liberadas, dio inicio la temporada de liberación de tortugas marinas en este punto del litoral tamaulipeco, como parte de las acciones de conservación impulsadas por la asociación civil Conibio Global A.C.

El arranque oficial se realizó la mañana del domingo 20 de junio, alrededor de las 7:30 horas, en una zona situada detrás de las instalaciones de la Secretaría de Marina. La actividad se desarrolló bajo medidas controladas, ya que el acceso será limitado y únicamente mediante registro previo, con el fin de garantizar el bienestar de las crías.

Registran cifra histórica de nidos protegidos

De acuerdo con integrantes de la organización, durante el presente año se ha registrado una cifra histórica en la protección de nidos, superando las 300 nidadas resguardadas en Playa Bagdad. Este resultado permitirá incrementar significativamente el número de ejemplares que serán devueltos a su hábitat natural en las próximas semanas.

Además de la liberación, Conibio Global destacó que estas jornadas buscan involucrar a la ciudadanía en la protección ambiental y reforzar la conciencia sobre el papel esencial de las tortugas marinas en los ecosistemas costeros.

Como parte del financiamiento para mantener las labores de rescate y conservación, se ofrecerá a los asistentes un llavero conmemorativo de tortuga marina, con un costo de 100 pesos, elaborado con materiales reciclados. Los recursos recaudados serán destinados a fortalecer las acciones del campamento tortuguero.

Bajo el lema “Cada tortuga que llega al océano representa una nueva esperanza”, la asociación reiteró la invitación a la población para participar en esta iniciativa, que busca asegurar la supervivencia de miles de crías en las costas de Matamoros.