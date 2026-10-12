Inicia la Semana 39 de la Contaduría en Nuevo Laredo

El Colegio Neolaredense de Contadores Públicos ofrecerá conferencias del 12 al 16 de octubre sobre reformas aduaneras y finanzas.

Este lunes iniciará en Nuevo Laredo la trigésimo novena Semana de la Contaduría “Trascendencia y responsabilidad contable: Apego a la ley, integridad en las finanzas y servicio a la sociedad”, organizada por el Colegio Neolaredense de Contadores Públicos.

Del 12 al 16 de octubre se presentarán conferencias especializadas en temas contables, en las instalaciones del Colegio ubicadas en la Privada Melvin Jones 4002, Colonia Burócratas.

El arranque se hará este lunes a las 3:30 de la tarde en la Casa de la Contaduría, donde se espera la presencia del presidente regional zona noreste del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, Abel Ygnacio Pérez Sánchez, así como la presentación de la conferencia “Rol del contador en la reforma aduanera”.

El martes 13, miércoles 14, jueves 15 y viernes 16 de octubre se impartirán conferencias de las 4:00 de la tarde a las 7:00 de la noche, en la misma Casa de la Contaduría, con temas como el rol del contador público ante el combate al lavado de dinero y la corrupción, y discrepancia fiscal de las personas físicas, entre otros temas.

La Semana de la Contaduría cerrará con la presentación del libro “Mipymes: Visión Integral para liderar una empresa”.

Están invitados a participar los estudiantes, con entrada gratuita, así como el público en general con una cuota de recuperación, que incluye constancia de participación.